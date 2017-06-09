WADA отказалось от претензий к 27 российским фехтовальщикам

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прекратило расследование в отношении 27 российских фехтовальщиков, упомянутых в докладе независимой комиссии Ричарда Макларена, не найдя доказательств их вины. Это не первый случай оправдания россиян. Ранее от претензий к российским спортсменам, которых Макларен включил в список якобы нарушивших антидопинговые правила, отказалась Международная федерация каноэ (ICF), в марте сообщив, что достаточных доказательств вины спортсменов нет.

Две части доклада Макларена были обнародованы в июле и декабре 2016 года, они были посвящены расследованию случаев применения россиянами допинга. Утверждалось, что в манипуляции с допинг-пробами были вовлечены более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта. Помимо этого, Макларен заявил, что в России существовала государственная система, осуществлявшая манипуляции с допинг-пробами и покрывающая атлетов. WADA потребовало отстранить сборную России от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Российская команда была допущена до Олимпиады не в полном составе. Международный олимпийский комитет (МОК) доверил решать судьбу допуска россиян до Олимпиады международным федерациям. В итоге в Рио выступила всего одна российская легкоатлетка – Дарья Клишина, а тяжелоатлеты были лишены возможности выступить на Играх в полном составе. Многим спортсменам, в том числе гребцам, пришлось отстаивать свое имя в Спортивном арбитражном суде (CAS), и часть из них была все же допущена до участия в Играх. Но от Паралимпиады-2016 сборная России была отстранена в полном составе – так решил Международный паралимпийский комитет (IPC), основываясь на данных того же доклада Макларена.

Доказательств Макларена недостаточно

МОК для расследования в отношении России в июле 2016 года создал две комиссии: дисциплинарную, которая должна заниматься перепроверкой проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, и комиссию, которая проверяет достоверность информации о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Обе комиссии по-прежнему продолжают свои расследования, от итогов их работы, видимо, будет зависеть участие сборной России в зимних Играх-2018.

Свои расследования в отношении упомянутых в докладе Макларена россиян проводит целый ряд федераций, в том числе Международная федерация лыжного спорта (FIS), Международный союз биатлонистов (IBU), Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF), Международный союз конькобежцев (ISU) и другие. Ни одна из федераций пока не вынесла обвинительных решений в отношении спортсменов РФ. Тем не менее, FIS в связи с расследованием в декабре 2016 года отстранила от соревнований шестерых российских лыжников, в том числе призеров Игр-2014 в Сочи Максима Вылегжанина и Александра Легкова, на счету которого также золото в масс-старте. Никаких решений международная федерация не приняла до сих пор и, видимо, по-прежнему находится в поиске доказательств вины российских лыжников. Апелляции спортсменов пока не дали результатов, и недавно CAS продлил срок отстранения россиян до конца октября.

Тем временем, в феврале 2017 года генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер заявил о том, что WADA признало, что во многих случаях, представленных в отчете Макларена, доказательств может быть недостаточно, чтобы доказать вину российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

В марте Международная федерация каноэ (ICF) объявила, что не нашла доказательств вины девяти россиян, отстраненных еще в конце июля 2016 года, от соревнований, в том числе и Олимпиады. В числе тех, кто на протяжении долгих месяцев был вынужден оставаться вне спорта, чемпион Олимпиады-2012 Александр Дьяченко, бронзовый призер Игр в Лондоне Алексей Коровашков и серебряный призер чемпионата мира-2014 Наталья Подольская.

WADA отказалось от претензий

В пятницу Федерация фехтования России объявила, что WADA прекратило расследование в отношении 27 российских фехтовальщиков. "После публикации в 2016 году доклада Макларена, в котором были ссылки на неподтвержденные факты нарушений антидопинговых правил, Федерация фехтования России провела тщательное расследование всех фактов, свидетельств и обстоятельств, указанных в докладе, и представила Международной федерации фехтования убедительные доказательства непричастности российских фехтовальщиков к использованию допинга", — говорится в пресс-релизе ФФР.

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, входящий в исполком FIE, заявил агентству "Р-Спорт", что итоги расследования были столь убедительными, что WADA не собирается их обжаловать. "Как член исполкома Международной федерации фехтования, я хотел бы отметить, что это было взвешенное решение, основанное исключительно на фактах и документах, которые очень внимательно изучались. Если мы изначально говорили о том, что подозрения в адрес фехтовальщиков не имеют под собой почвы, то сейчас с этим утверждением согласилось и WADA. WADA не собирается обжаловать решение Международной федерации фехтования в Спортивном арбитражном суде, что говорит о полном принятии этого решения со всеми вытекающими последствиями", — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию.

"Для российского спорта это очень хороший прецедент. Я уверен, что все то безумное количество спортсменов, якобы подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, которые указаны в докладе Макларена, будут таким же образом оправданы. Мы считаем, что те цифры, которые указаны в докладе, абсолютно не соответствуют масштабности проблемы. Мы не отрицаем, что проблемы с допингом существуют, но они существуют и в любой другой стране", — подчеркнул Поздняков.

Главный тренер сборной России и вице-президент ФФР Ильгар Мамедов сказал "Р-Спорт", что федерация была абсолютно уверена в чистоте 27 фехтовальщиков. "Мы прекрасно понимали, что мы — "чистые", несмотря на всю эту истерию, связанную с докладом Макларена. Все это началось перед Олимпиадой, прошел практически год, и наконец-то мы получили официальный ответ, что все нормально, расследование прекращено", — заявил специалист.

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