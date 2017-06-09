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Спорт

"Ради гендерного равенства": программу ОИ-2020 изменили в 15 видах спорта

19:4009.06.2017
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© AFP 2017 / Behrouz MehriЦеремония поднятия флагов Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио. Архивное фотоЦеремония поднятия флагов Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио. Архивное фото
© AFP 2017 / Behrouz Mehri

МОСКВА, 9 июн – Р-Спорт, Семен Галькевич. Внеочередное заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) состоялось в пятницу в Лозанне. По итогам заседания изменена олимпийская программа в пятнадцати видах спорта, в результате чего на Играх-2020 в Токио выступит наибольшее количество женщин в олимпийской истории, также вдвое – с 9 до 18 – увеличено количество соревнований в миксте.

Баскетбол 3Х3

Казахстанский атлет Илья Ильин. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОК исключил из ОИ-2020 одну весовую категорию в мужской штанге
Соревнования по баскетболу 3х3 дебютируют в олимпийской программе в 2020 году. Как и в случае с "традиционным" баскетболом, комплекты медалей будут разыграны у мужчин и женщин.

В баскетболе 3х3 каждая из команд состоит из трех основных игроков и одного запасного. Матч длится 10 минут или до того момента, пока одна из команд не наберет 21 очко. Игры проводятся на специальной площадке с одной корзиной. Вид спорта обрел популярность в последние годы, чемпионаты мира по баскетболу 3х3 проводятся с 2012 года.

"Активно, профессионально и по-правильному мы занимаемся женским баскетболом 3х3 с 2014 года, когда в Москве прошел чемпионат мира. Наша команда брала медали на чемпионате мира, на двух чемпионатах Европы, выиграла первые Европейские игры в Баку. Без медалей мы с соревнований не уходим, так что, конечно, шансы на золото в Токио у нас высокие", — сказал агентству "Р- Спорт" генеральный менеджер женской сборной по баскетболу 3х3 Игорь Кочарян.

Академическая гребля

В программу Олимпийских игр 2020 года в Токио включены соревнования по академической гребле среди женских распашных безрульных четверок. Новая женская дисциплина в программе Игр-2020 заменила соответственно соревнования среди мужских безрульных четверок в легком весе. Таким образом, теперь в программе Олимпиады будет по семь мужских и женских дисциплин в академической гребле.

Спортсмены во время заезда BMX. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОК включил ВМХ-фристайл в программу ОИ-2020 в Токио
"Это сделано ради гендерного равенства", — прокомментировал агентству "Р-Спорт" решение исполкома МОК президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Больше микста

В программу Игр в Токио включена смешанная эстафета по триатлону, в настольном теннисе в 2020 году будет разыгран комплект медалей в миксте.

Расширение программы коснулось стрельбы из лука, где в Токио также пройдут смешанные соревнования. Ранее в стрельбе из лука на Олимпиадах разыгрывались только четыре комплекта наград: в мужских и женских командных, а также индивидуальных состязаниях. При этом уже с 2011 года микст входит в программу чемпионатов мира.

"Для нас это архиважное решение, это будет пятый комплект медалей, разыгрываемый на Олимпиаде, — заявил президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев. — Это решение соответствует гендерной политике МОК, потому что в турнире будут принимать участие и женщины, и мужчины. Во многих видах спорта уже есть смешанные виды. Я считаю, что соревнования в миксте – это очень интересная дисциплина. В любой стране найдется хотя бы по одному талантливому спортсмену мужского и женского пола".

Изменения коснулись и соревнований по дзюдо, где на Играх в Токио пройдут смешанные командные соревнования.

Велоспорт: добавлены "российские" дисциплины

Женский и мужской мэдисон включены в программу Олимпиады в Токио в велоспорте на треке. В соревнованиях по велоспорту-BMX добавляется дисциплина ВМХ-фристайл.

"Мы приветствуем решение по увеличению количества комплектов медалей в нашем виде спорта, потому что это шанс культивировать велоспорт. И, главное, что медали добавлены в дисциплинах, которые доступны для завоевания российскими гонщиками", — сказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов агентству "Р-Спорт".

Стрельба из лука. Архивное фото.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОК включил смешанные соревнования по стрельбе из лука в программу ОИ-2020
В легкой атлетике будет разыгран дополнительный комплект медалей в категории "смешанная эстафета 4 по 400 метров", в плавании добавлены три комплекта: 800 метров у мужчин, 1500 метров у женщин и смешанная комбинированная эстафета 4х100 метров. В соревнования по фехтованию решением исполкома МОК добавлены командная рапира у женщин и командная сабля у мужчин.

Женские комплекты вместо мужских

Соревнования по гребному слалому среди женских каноэ-одиночек вместо мужских каноэ-двоек включены в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Также МОК скорректировал программу мужского турнира по тяжелой атлетике на Олимпиаде-2020, исключив одну весовую категорию ради гендерного равенства.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) увеличил количество весовых категорий в боксе в программе Олимпийских игр-2020 в Токио у женщин с трех до пяти, сократив количество мужских категорий с десяти до восьми.

Также МОК одобрил предложение Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) заменить в программе летней Олимпиады 2020 года в Токио три мужские дисциплины – 50 м из винтовки лежа, 50 м из пистолета, дубль-трап – на три смешанные командные дисциплины (10 м винтовка, 10 м пистолет и трап).

Олимпийские кольца. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Параллельно с внесением в олимпийскую программу новых дисциплин в 15 видах спорта общее количество квот для атлетов на Олимпиаду-2020 в сравнении с Играми 2016 года уменьшилось на 285. Больше всего изменения коснутся квот в легкой атлетике — их общее количество сократится на 105. На 40 квот (в сравнении с Рио-2016) уменьшится общее количество в водных видах. В тяжелой атлетике количество квот на Игры-2020 сократится на 64, а в борьбе — на 56.

Из истории вопроса

В декабре 2014 года члены МОК на 127-й по счету сессии организации одобрили рекомендацию об укреплении гендерного равенства. В ней говорилось о необходимости достижения 50-процентного участия женщин в Олимпийских играх и проведении игр со смешанными командами в будущем.

Матч по баскетболу 3х3. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОК включил баскетбол 3х3 в программу летних Олимпийских игр в Токио
В марте 2017 года исполком МОК на заседании в южнокорейском Пхенчхане одобрил проект по обеспечению гендерного равенства в олимпийском движении. Проект по гендерному равенству является совместной инициативой комиссии МОК "Женщины в спорте" и комиссии спортсменов и направлен на повышение информированности о важности гендерного равенства в олимпийском движении, обмен передовым опытом и представление инициатив по дальнейшему продвижению гендерного равенства.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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