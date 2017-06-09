МОК включил ВМХ-фристайл в программу ОИ-2020 в Токио

Спортсмены во время заезда BMX. Архивное фото

Спортсмены во время заезда BMX. Архивное фото

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. ВМХ-фристайл включен в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Такое решение было принято на внеочередном заседании исполкома МОК в Лозанне.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в соревнованиях по BMX были разыграны два комплекта наград — по одному у мужчин и женщин.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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