МОК включил смешанные соревнования по стрельбе из лука в программу ОИ-2020

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. Смешанные соревнования по стрельбе из лука включены в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио решением исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает официальный сайт МОК.

Ранее смешанные соревнования по этому виду спорта не входили в программу Олимпийских игр. На Олимпиадах в стрельбе из лука разыгрывались четыре комплекта наград: в мужских и женских командных, а также индивидуальных состязаниях.

С 2011 года микст включен в программу чемпионатов мира по стрельбе из лука.

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