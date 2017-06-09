МОК включил баскетбол 3х3 в программу летних Олимпийских игр в Токио

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о включении в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио баскетбола 3х3, сообщается на сайте МОК.

Ранее эта дисциплина никогда не входила в программу Олимпиад. Традиционно на Олимпийских играх в баскетболе разыгрывалось два комплекта наград – в женском и мужском турнирах. В новой дисциплине на Играх-2020 будут определены обладатели медалей в женском и мужском турнирах.

В баскетболе 3х3 каждая из команд состоит из трех основных игроков и одного запасного. Матч длится 10 минут или до того момента, пока одна из команд не наберет 21 очко. Игры проводятся на специальной площадке с одной корзиной.

С 2012 года проводятся чемпионаты мира по баскетболу 3х3.

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