Бердыев возвращается в "Рубин"

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. Футбольный клуб "Рубин" и Курбан Бердыев достигли принципиальной договоренности о возвращении специалиста на пост главного тренера, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Татарстана.

Бердыев сменит испанца Хавьера Грасию, об уходе которого из "Рубина" было объявлено в четверг.

Бердыев возглавлял "Рубин" с 2001 по 2013 год. За это время с командой он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также завоевал Кубок страны. В прошедшем сезоне Бердыев занимал должность вице-президента – тренера в "Ростове", которую официально покинул 1 июня.

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