ФК "Рубин" подпишет с Бердыевым долгосрочный контракт

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. "Рубин" планирует подписать с Курбаном Бердыевым долгосрочный, хорошо проработанный, структурированный контракт, заявил генеральный директор казанского футбольного клуба Рустам Саяхов.

В пятницу "Рубин" объявил, что достиг принципиальной договоренности о возвращении Бердыева на пост главного тренера.

"Контракт с Курбаном Бердыевым планируется долгосрочный, хорошо проработанный, структурированный. Соответственно, когда все окончательные детали будут согласованы, он будет подписан, у нас есть принципиальная договоренность. Тем не менее Курбан Бекиевич уже приступил к своей работе, сегодня прошел медицинский осмотр у команды, завтра "Рубин" отправляется на первые сборы", — цитирует Саяхова сайт "Рубина".

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