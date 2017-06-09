ФК "Рубин" подпишет с Бердыевым долгосрочный контракт

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. "Рубин" планирует подписать с Курбаном Бердыевым долгосрочный, хорошо проработанный, структурированный контракт, заявил генеральный директор казанского футбольного клуба Рустам Саяхов.
"Контракт с Курбаном Бердыевым планируется долгосрочный, хорошо проработанный, структурированный. Соответственно, когда все окончательные детали будут согласованы, он будет подписан, у нас есть принципиальная договоренность. Тем не менее Курбан Бекиевич уже приступил к своей работе, сегодня прошел медицинский осмотр у команды, завтра "Рубин" отправляется на первые сборы", — цитирует Саяхова сайт "Рубина".
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