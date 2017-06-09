На Волоколамском шоссе откроется выделенная полоса к Кубку конфедераций

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Временную выделенную полосу откроют 17 июня на Волоколамском шоссе в Москве в связи с началом Кубка конфедераций по футболу, изменения будут действовать до окончания соревнований, сообщается на официальном портале столичного мэра.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

"Семнадцатого июня в связи с началом Кубка конфедераций на Волоколамском шоссе введут временную выделенную полосу — от канала имени Москвы до Ленинградского шоссе. Она будет работать ежедневно и обеспечит болельщикам быстрое и комфортное передвижение в этом районе города", — говорится в сообщении.

Кроме того, на ежедневный режим работы перейдет выделенная полоса на Ленинградском шоссе. Также изменится схема движения и в Тушинском тоннеле по направлению в центр. Здесь существующую выделенную полосу для общественного транспорта перенесут из левого пролета тоннеля в правый. Благодаря этому автомобилисты смогут двигаться по всем трем полосам левого пролета. Изменения будут действовать до 2 июля.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) просит водителей соблюдать правила и не выезжать на выделенные полосы, быть предельно внимательными, руководствоваться дорожными знаками.