Латвийская теннисистка Елена Остапенко пробилась в финал "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 8 июн — Р-Спорт. Представительница Латвии Елена Остапенко пробилась в финал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.

В полуфинале Остапенко, отмечающая в четверг 20-летие, обыграла швейцарку Тимю Бащински (30-й номер посева) со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.

В финале "Ролан Гаррос" Остапенко сыграет с победительницей матча между румынкой Симоной Халеп (3) и чешкой Каролиной Плишковой (2).

Остапенко станет первой представительницей Латвии, которая сыграет в финале турнира "Большого шлема" в одиночном разряде.

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