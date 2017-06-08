Минтранс ограничил навигацию в местах проведения ЧМ и Кубка конфедераций

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1038)

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Минтранс РФ ограничил навигацию судов в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ограничения вводятся в связи с указом президента о применении усиленных мер безопасности в период проведения в РФ ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017. При этом они не применяются для кораблей, привлеченных к мероприятиям по организации спортивных мероприятий.

Запретные для плавания районы установлены в акватории Черного моря, прилегающей к Сочи, расположенной в пределах 10 километров от стадиона "Фишт". Ограничение действует 19, 21, 25 и 29 июня с 12.00 до 00.00 по местному времени.

Кроме того, 17, 22, 24 июня и 2 июля с 12.00 до 00.00 судам запрещено плавать в акватории, прилегающей к Крестовскому острову в Санкт-Петербурге. В Москве плавать запрещено 18, 21, 25 июня и 2 июля в акватории Москвы-реки от Спасских мостов до Строгинского моста, а также в канале имени Москвы.

В Казани будет запрещено плавать 18, 22, 24 и 28 июня в акватории реки Казанка от ж/д моста до моста Миллениум.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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