Хави Грасия покинул пост главного тренера ФК "Рубин"

МОСКВА, 8 июн — Р-Спорт. Испанец Хави Грасия покинул пост главного тренера казанского "Рубин", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Грасия и руководство "Рубина" пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Вместе с главным тренером клуб покидают его помощники Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес.

Грасия возглавил "Рубин" в мае 2016 года, подписав четырехлетний контракт. В минувшем сезоне казанцы под руководством 47-летнего специалиста стали девятыми в чемпионате России.

Ранее президент "Рубина" Радик Шаймиев заявлял, что Курбан Бердыев, тренировавший казанцев в 2001-2013 годах, ответил согласием на предложение возглавить команду, но условия контракта с ним пока не обговаривались.

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