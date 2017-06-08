Посол России вручил сборной Мексики паспорта с российскими визами

Посол РФ в Мексике Эдуард Малаян и сборная Мексики по футболу, отправляющаяся на Кубок конфедераций

Посол РФ в Мексике Эдуард Малаян и сборная Мексики по футболу, отправляющаяся на Кубок конфедераций

МЕХИКО, 8 июн – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Посол России в Мехико Эдуард Малаян в среду лично вручил на базе сборной Мексики по футболу паспорта с российскими визами игрокам национальной команды латиноамериканской страны.

Мексика играет в одной группе с командой России, с которой ей предстоит матч в Казани 24 июня.

"Надеюсь, что победит сильнейший, но могу сказать точно, что во время чемпионата мира в Бразилии симпатии российских болельщиков были на вашей стороне, наши зрители будут справедливыми, они любят красивый футбол, а сборная Мексики этим и знаменита, особенно под руководством господина (главного тренера Хуана Карлоса) Осорио", — сказам Малаян футболистам.

Сборная Мексики вылетает в Россию в воскресенье, 11 июня. Одна ночевка предстоит в Амстердаме, что должно помочь адаптации к европейскому часовому поясу, а затем команда чартерным рейсом отправляется прямо в Казань. На подготовку к игре у мексиканцев будет пять дней. 18 июня предстоит игра с Португалией, 21 июня в Сочи – с Новой Зеландией, а 24 июня снова в Казани сборная Мексики встречается с командой России.