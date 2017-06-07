Немецкий футболист считает Путина гарантом безопасности Кубка конфедераций

МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Немецкие поклонники футбола могут смело приезжать на Кубок конфедераций в Россию: Владимир Путин обеспечит их безопасность, заявил в интервью T-Online немецкий футболист, бывший нападающий московского "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи.

Напомнив ему о показанном в феврале каналом Би-би-си фильме "Армия российских хулиганов", журналист T-Online спросил, стоит ли немцам бояться приезжать в Россию.

"Нет, я так не думаю, — ответил Кураньи. — Владимир Путин позаботится о том, чтобы не было никаких проблем. А сложности с хулиганами есть и у Англии с Германией. Россия не одна такая. Всегда будут такие люди, которые хотят испортить футбол таким образом".

По его словам, Кубок конфедераций может стать "очень хорошим турниром". "Россия покажет себя с наилучшей стороны. Я уверен: он будет организован наилучшим образом", — отметил футболист.

Также Кураньи вспомнил о своем опыте общения с россиянами в тот период, когда он играл за московское "Динамо" (с 2010 по 20105 год — ред.).

"Русские сначала очень сдержанные. Я часто думал: они не хотят иметь с тобой дела. Но когда узнаешь их поближе, понимаешь, что они очень открытые и всегда готовы помочь. Теперь у меня много друзей в Москве, я езжу туда по шесть или семь раз в год", — рассказал он.

Кубок Конфедераций — футбольный турнир, который проводится под эгидой ФИФА на территории страны-организатора чемпионата мира за год до него. Он пройдет с 17 по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В нем примут участие восемь сборных: Россия, Новая Зеландия, Португалия, Мексика, Камерун, Австралия, Чили и Германия.