В Петербурге ограничат продажу алкоголя во время Кубка конфедераций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли за основу законопроект об ограничении розничной продажи алкогольной продукции во время проведения Кубка конфедераций с 17 июня по 2 июля, передает корреспондент РИА Новости.

Соответствующий законопроект о дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге рекомендован на рассмотрение законодательного собрания комиссией по промышленности, экономике и предпринимательству. Проект предусматривает запрет на розничную продажу алкогольных напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, в радиусе 2 километров от входа для посетителей на стадион "Санкт-Петербург – Арена" за день до проведения матча Кубка конфедераций и в день его проведения.

За принятие законопроекта проголосовал 41 депутат.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

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