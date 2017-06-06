Каррера продлил контракт со "Спартаком" до 2019 года

МОСКВА, 6 июн — Р-Спорт. Главный тренер московского "Спартака" итальянец Массимо Каррера подписал новый контракт с клубом до 31 мая 2019 года, сообщается на официальном сайте действующих чемпионов России по футболу.

Каррера возглавил "Спартак" в августе 2016 года после отставки Дмитрия Аленичева. Первоначально контракт итальянского специалиста был рассчитан до 30 июня 2018 года.

Под руководством 53-летнего тренера "Спартак" победил в чемпионате России сезона-2016/17, завоевав золото впервые с 2001 года.

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