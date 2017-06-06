МВД будет жестко реагировать на проявления расизма на ЧМ-2018

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. МВД РФ будет жестко реагировать на проявления расизма во время Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщил журналистам во вторник первый замначальника управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев.

"Мы будем жестко реагировать, у нас достаточно сейчас на вновь возводимых и реконструируемых стадионах технических средств, новейших, которые позволяют распознавать, фиксировать и документировать любые противозаконные факты, в том числе и проявления расизма… и привлекать, безусловно, к ответственности", — сказал он на пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018 в России.

По его словам, сотрудники МВД могут вести превентивную работу в целях пресечения подобных правонарушений.

"Мы можем вести превентивную работу, потому что мы знаем тех, кто склонен к этому", — добавил Гусев.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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