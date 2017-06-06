Перемещения между городами, принимающими Кубок конфедераций, не ограничат

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Перемещение между городами-организаторами Кубка конфедераций по футболу будет свободным, ограничения предусмотрены только для движения рядом со спортивными объектами во время турниров, сообщил журналистам во вторник замначальника управления ФСБ России Алексей Лаврищев.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

"Перемещение туристов в городах-организаторах либо между ними абсолютно свободно. Исключения составляют объекты Кубка конфедераций непосредственно, которые включены в список контролируемых, то есть доступ туда без соответствующих документов будет невозможен", — сказал он.

При этом органами власти регионов при необходимости по согласованию с министерством транспорта, органами внутренних дел и безопасности могут вводиться временные ограничения движения транспортных средств в дни проведения матчей. Такие ограничения коснутся участков дорог, примыкающих к спортивным объектам. Ограничения так же затронут часть акваторий, примыкающих к стадионам. Но они будут действовать на перемещения судов на время проведения матчей в определенные часы.

"Других ограничений не предусмотрено. Все 4 города-организатора Кубка конфедераций являются известными туристическими центрами и изобилуют достопримечательностями, поэтому туристам, не попавшим на стадион, будет чем заняться", — отметил Лаврищев.