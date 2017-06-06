В ФСБ рассказали об ограничениях на полеты во время Кубка конфедераций

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Ограничения на полеты над территорией и акваторией около спортивных объектов Кубка конфедераций и чемпионата мира не коснутся рейсов по расписанию, а также полетов в интересах безопасности, сообщил журналистам заместитель начальника управления ФСБ России Алексей Лаврищев.

"В соответствии с указом, которые мы сегодня обсуждаем, Минтранс на период проведения Кубка конфедераций и ЧМ… (в отношении — ред.) воздушного пространства над территорией и акваторией тех регионов, которые принимают участие в проведении турниров, установил зоны ограничения полетов и запретные для полетов зоны… Данные ограничения не касаются рейсов, выполняющихся по расписанию, литерных воздушных судов, авиации, осуществляющей полеты в интересах обороны, безопасности, правопорядка, ликвидации ЧС, и средств спасения, санитарной авиации и так далее", — сказал он на пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности Кубка конфедераций FIFA-2017 и чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.