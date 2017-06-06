МВД надеется пресечь "пиротехнические шоу" на матчах ЧМ-2018

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Досмотр посетителей матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу в России будет осуществляться сотрудниками МВД в целях пресечения применения пиротехнических средств во время турниров, сообщил первый замначальника управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев.

"Стадион будет в постоянном режиме (наблюдения), досмотровые мероприятия будут осуществлять сотрудники полиции. Мы надеемся, что это позволит нам предотвратить "пиротехническое шоу" на матчах", — сказал Гусев на пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.