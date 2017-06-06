Власти рассказали об обеспечении кибербезопасности на Кубке конфедераций

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Минкомсвязи не опасается внешних угроз кибербезопасности Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу в России, сообщил журналистам во вторник замдиректора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи РФ Андрей Романков.

"Система является полностью замкнутой, и мы не опасаемся никаких внешних угроз" — сказал он, отвечая на вопрос об обеспечении кибербезопасности предстоящих международных спортивных соревнований в РФ.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.