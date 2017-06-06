Роман Зобнин пропустит Кубок конфедераций из-за травмы колена

МОСКВА, 6 июня — Р-Спорт. Полузащитник сборной России по футболу и московского "Спартака" Роман Зобнин из-за травмы колена пропустит Кубок конфедераций 2017 года, сообщается в микроблоге сборной в Twitter.

Зобнин получил травму 5 июня в первом тайме контрольного матча со сборной Венгрии (3:0). Он покинул поле на носилках. Во вторник стало известно, что у игрока по итогам МРТ были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

"Завтра Зобнин уедет в клинику "Вилла Стюарт" в Риме, где он будет проконсультирован профессором Мариани и определена дальнейшая тактика лечения", — следует из сообщения.

Обычно сроки восстановления при таких травмах составляют около полугода.

Сборная России 9 июня сыграет контрольный матч с командой Чили на "Арене ЦСКА" в Москве. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Команда Станислава Черчесова сыграет в группе А со сборными Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

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