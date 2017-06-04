Российские волейболисты проиграли два матча на этапе Мировой лиги в Казани

КАЗАНЬ, 4 июн – Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболисты сборной России потерпели два поражения на стартовом этапе Мировой лиги, который проходил в Казани.

Команда Сергея Шляпникова начала турнир с победы над аргентинцами (3-0), затем проиграла Франции (1-3) и уступила Болгарии (2-3). Победу на этапе Мировой лиги в Казани одержали французы, которые выиграли все три матча.

Аргентину уже побеждаем

Сборная России два раза подряд проигрывала аргентинцам при Владимире Алекно, и хотя состав южноамериканцев в Казани был далек от оптимального, это был крепкий соперник для обновленной команды Шляпникова. В основном составе россиян вышли победители Универсиады-2013 Дмитрий Ковалев, Денис Бирюков, Максим Жигалов, участник Олимпийских игр Егор Клюка, блокирующие Ильяс Куркаев и Илья Власов. Им удалось одержать победу без особых проблем – 3-0.

"У нас новая команда, и очень важно было победить в стартовом матче. Соперник был непростым, мы изучали его сильные и слабые стороны. Считаю, что нам удалось создать коллектив, который способен побеждать такие команды, как Аргентина. Мне игра понравилась, и хотя были определенные шероховатости, мы выполнили план на игру. Ребята не позволили аргентинцам раскрыть все свои сильные стороны, сыграть в полную силу", — сказал журналистам после матча Сергей Шляпников.

Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал диагональный "Белогорья" Максим Жигалов, который набрал 18 очков.

"Нельзя было недооценивать соперника. Мы готовились к хорошему матчу против соперника, который показывает быстрый волейбол. Возможно, у Аргентины что-то не получилось. Возможно, мы показали хорошую игру. Результат налицо — 3-0, все довольны. С Францией в следующем матче будет интересно и сложно. Ребята хорошо играют", — отметил волейболист в интервью агентству "Р-Спорт".

До французов пока далеко

Как и сборная России, французы не привезли в Казань оптимальный состав. Например, у них не было доигровщиков Эрвина Нгапета и Антонена Рузье, которые стали чемпионами Европы в 2015-м. У сборной России повреждение в игре с аргентинцами получил связующий Дмитрий Ковалев, и его место в старте занял Павел Панков. Это был дебют молодого пасующего в национальной сборной России, а до этого он побеждал с ней на чемпионатах мира среди юниоров и молодежи.

Игра показала, что бороться с Францией сборной России пока тяжело. Французы повели в первой партии со счетом 10:1 и выиграли ее 25:13, уверенно победили во втором сете (25:20), а в четвертой партии смогли переломить ход встречи за счет подачи и добиться нужного результата – 3-1.

"Если бы был Ковалев сегодня, по результату вопрос был бы спорный. После вчерашней игры ребята почувствовали вкус победы. Будь Ковалев, я бы много на Францию не поставил. Что понравилось? Несмотря на необязательные ошибки, команда держит удар. Считаю, что у команды есть характер, чтобы биться и переламывать ход игры. Это сегодня мы можем занести себе в актив", — сказал Шляпников журналистам после матча.

Игроки сборной России отметили, что несыгранность с Панковым помешала им показать свой лучший волейбол.

"Мы были готовы "убивать" французов, но их было трудно нагонять после наших маленьких провальчиков. Трудно было их пробивать, они здорово защищались. Можно сказать, что какое-то время ушло на поиск взаимодействия с Павлом Панковым. Это повлияло на такое начало", — отметил доигровщик россиян Егор Клюка.

А с Болгарией почти на равных

В третьем матче Ковалев вышел на площадку с первых минут, но был заменен на Панкова, который играл заметно увереннее. Российская сборная доминировала на блоке и лучше атаковала, чем болгарские волейболисты, и повела со счетом 2-0. В третьем партии россияне вели 18:15, но в концовке отдали инициативу и проиграли два следующих сета. На тай-брейке игра шла на равных до счета 12:12, но даже выход на замену Дмитрия Волкова не спас сборную России от поражения – 2-3.

"У нас неплохой состав, но нужно время. Не нужно шарахаться из стороны в сторону. Дайте нам время, чтобы сделать команду. За два дня ее сделать невозможно. Все получится, дайте время", — сказал Шляпников после матча с Болгарией.

Следующий этап Мировой лиги для сборной России пройдет во Франции, где ее соперниками станут хозяева, а также команды США и Италии. Матчи пройдут 9-11 июня.

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