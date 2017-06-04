Российская прыгунья в высоту Ласицкене победила на турнире в Польше

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт. Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) стала победительницей международного турнира в Польше.

В воскресенье Кучина стала лучшей с результатом 2,00 метра, побив рекорд соревнований в польском Ополе. Второй стала чешка Михаэла Груба (1,90 м), третьей – еще одна представительница Чехии Лада Пейхалова (1,86 м).

Ласицкене, в апреле получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций разрешение на выступления под нейтральным флагом на международных соревнованиях, 27 мая одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине, преодолев высоту 2,03 метра.

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