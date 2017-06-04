БК "Химки" завоевал право выступить в Евролиге в следующем сезоне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — Р-Спорт. Баскетболисты "Химок" благодаря выходу в финал плей-офф Единой лиги ВТБ получили право выступить в Евролиге в следующем сезоне.

"Химки" в воскресенье обыграли петербургский "Зенит" в пятом матче полуфинальной серии и вышли в финал плей-офф Лиги ВТБ. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счетом 90:84.

В финале турнира подмосковный клуб сыграет с московским ЦСКА, у которого уже есть лицензия Евролиги. Таким образом, "Химки" получат право выступить в главном клубном турнире Европы в следующем сезоне, даже если уступят армейцам в финальной серии.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>