"Химки" обыграли "Зенит" и вышли в финал плей-офф Единой лиги ВТБ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — Р-Спорт. Подмосковные "Химки" победили петербургский "Зенит" в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышли в финал баскетбольного турнира.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась победой "Химок" со счетом 90:84 (23:22, 16:13, 21:22, 30:27). В составе победителей Алексей Швед набрал 28 очков. У проигравших 15 очками отметился Кайл Лэндри.

"Химки" завершили серию победой со счетом 3-2, несмотря на то, что проигрывали по ее ходу 0-2. В финале турнира подмосковный клуб сыграет с московским ЦСКА. Финальная сери стартует 8 июня на площадке армейцев.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>