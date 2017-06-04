Мугуруса проиграла Младенович в 4-м круге "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт. Испанская теннисистка, победительница Открытого чемпионата Франции 2016 года Гарбинье Мугуруса не смогла преодолеть стадию четвертого раунда в текущем розыгрыше турнира.

Четвертая ракетка турнира в воскресенье за 1 час 59 минут уступила 13-й сеяной француженке Кристине Младенович со счетом 1:6, 6:3, 3:6.

В четвертьфинале Младенович сыграет с победительницей матча Винус Уильямс (США, 10) – Тимя Бащински (Швейцария, 30).

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