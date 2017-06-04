Авиагруппа "Стрижи" выступила на открытии ЧМ по стрельбе из карабина

Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина. Первый день

Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина. Первый день

КУБИНКА (Московская область), 4 июн — РИА Новости. Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" выступила на открытии Первого чемпионата по практической стрельбе из карабина в подмосковном парке "Патриот".

По данным Минобороны РФ, "Стрижи" показали групповой высший пилотаж в составе шести легких истребителей МиГ-29.

Легкая облачность над парком "Патриот" не помешала успешному выступлению авиагруппы. "Стрижи" показали пилотажные порядки "Стрела", "Пирамида", "Пеленг", "Звезда" на высоте 200 метров и скорости 600 километров в час.

Одиночный пилотаж после эффектного роспуска группы показал командир "Стрижей" Сергей Осяйкин.

Показательные выступления на площади конгрессно-выставочного центра "Патриот" продемонстрировал оркестр президентского полка РФ, первая рота парадного караула и почетный конный эскорт президентского полка РФ.

Церемония открытия Первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина прошла в воскресенье в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В соревнованиях примут участие более 850 спортсменов из 45 стран Азии, Европы, Северной и Южной Америки и Австралии. От России заявлено 172 участника.

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