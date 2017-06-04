Авиагруппа "Стрижи" выступила на открытии ЧМ по стрельбе из карабина

КУБИНКА (Московская область), 4 июн — РИА Новости. Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" выступила на открытии Первого чемпионата по практической стрельбе из карабина в подмосковном парке "Патриот".
Легкая облачность над парком "Патриот" не помешала успешному выступлению авиагруппы. "Стрижи" показали пилотажные порядки "Стрела", "Пирамида", "Пеленг", "Звезда" на высоте 200 метров и скорости 600 километров в час.
Одиночный пилотаж после эффектного роспуска группы показал командир "Стрижей" Сергей Осяйкин.
Показательные выступления на площади конгрессно-выставочного центра "Патриот" продемонстрировал оркестр президентского полка РФ, первая рота парадного караула и почетный конный эскорт президентского полка РФ.
Церемония открытия Первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина прошла в воскресенье в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В соревнованиях примут участие более 850 спортсменов из 45 стран Азии, Европы, Северной и Южной Америки и Австралии. От России заявлено 172 участника.
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