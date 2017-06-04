Иностранные участники ЧМ по стрельбе из карабина смогут выиграть млн рублей

КУБИНКА, 4 июн — РИА Новости. Концерн "Калашников" учредил специальный приз в 1 миллион рублей в рамках чемпионата мира по практической стрельбе из карабина для зарубежных спортсменов, которые не смогли приехать в Россию со своим спортивным оружием, завил журналистам в воскресенье заместитель гендиректора компании Владимир Дмитриев.
"Для иностранных спортсменов, которые участвуют в чемпионате с нашими карабинами, мы учредили специальный конкурс с призовым фондом в миллион рублей. Надеюсь, что этот "утешительный приз" как-то сгладит возникшие у них трудности", — сказал Дмитриев.
Президент Федерации практической стрельбы РФ Виталий Крючин отметил, что никакие попытки политизировать спорт не помешают проведению этих и каких-либо других стрелковых чемпионатов.
"Голландская команда даже подала в суд на своё правительство и выиграла его. Те, кому было отказано в вывозе оружия в Россию, поехали к нам даже без него. Сегодня они выступают с нашим отличным оружием. Вот она — объединяющая сила спорта", — сказал он.