Путин направил телеграмму участникам ЧМ по стрельбе из карабина

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что здоровое соперничество на чемпионате мира по практической стрельбе из карабина и дружеское общение между спортсменами и болельщиками послужат пропаганде спорта, сообщается на сайте Кремля.

"Уверен, что ваше здоровое соперничество на стрельбище и дружеское общение между спортсменами и болельщиками послужат пропаганде спорта, распространению высокой культуры обращения с оружием, укреплению взаимопонимания и сотрудничества между народами наших стран в интересах всеобщего мира и безопасности", — говорится в приветствии.

Путин отметил, что спортсменам предстоит продемонстрировать свое искусство на первом в истории этого вида спорта мировом первенстве в многофункциональном огневом центре в парке "Патриот" – лучшей в настоящее время стрелковой площадке.

Президент также пожелал участникам чемпионата "точных выстрелов в цель и ярких побед, а гостям и зрителям – незабываемых впечатлений".

Первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина начался в воскресенье в подмосковном парке "Патриот". В состязаниях примут участие более 850 спортсменов из 45 стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии, в том числе 172 участника от России.

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