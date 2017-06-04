Малкин замахнулся клюшкой на болельщика после поражения в финале НХЛ

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин замахнулся клюшкой на болельщика после поражения от "Нэшвилл Предаторз" в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Видеозапись инцидента опубликована в Twitter одного из очевидцев.

Так Малкин отреагировал на поведение болельщиков "Предаторз", бросавших посторонние предметы в уходящих в раздевалку хоккеистов "Пингвинз". В частности, под ноги россиянину прилетело полотенце.

В третьем матче серии "Нэшвилл" выиграл со счетом 5:1 и сократил отставание в финале (1:2). В этой игре Евгений Малкин не отметился результативными действиями, однако россиянин остается самым результативным игроком плей-офф с 26 очками (9+17).