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Спорт

От дебюта "Ростова" до триумфа Зидана: "Реал" выиграл Лигу чемпионов

06:1004.06.2017
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкКубок Лиги Чемпионов перед началом финального матча Лиги Чемпионов по футболу сезона 2016/17 между ФК Ювентус и ФК Реал МадридКубок Лиги Чемпионов перед началом финального матча Лиги Чемпионов по футболу сезона 2016/17 между ФК Ювентус и ФК Реал Мадрид
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Розыгрыш футбольной Лиги чемпионов сезона-2016/17 завершился убедительной победой мадридского "Реала" в финале над туринским "Ювентусом". Сезон ознаменовался дебютом в турнире российского "Ростова", бомбардирскими подвигами в плей-офф 18-летнего игрока "Монако" Килиана Мбаппе, второй подряд победой Зинедина Зидана в качестве тренера "Реала" и очередным титулом лучшего бомбардира турнира Криштиану Роналду.

Первый ростовский блин удался

Зинедин Зидан. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Зидан стал первым тренером, который дважды подряд выиграл ЛЧ
Россию в завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов представляли старожил турнира московский ЦСКА и впервые в истории добившийся права участвовать в главном футбольном шоу Старого Света "Ростов". По пути в групповой этап ростовчане выбили бельгийский "Андерлехт" (2:2, 2:0) и голландский "Аякс" (1:1, 4:1). В соперники же по группе им достались прошлогодний финалист мадридский "Атлетико", вечный фаворит любого турнира мюнхенская "Бавария" и голландский ПСВ из Эйндховена.

После разгрома в Мюнхене (0:5) "Ростов" дома сыграл вничью с ПСВ (2:2), а потом проиграл оба спаренных матча "Атлетико" (0:1 и 1:2). Казалось, шансов на выход в Лигу Европы (изначально никто о выходе в плей-офф Лиги чемпионов не говорил) у команды Курбана Бердыева не было, однако домашняя победа над "Баварией" (3:2) и гостевая ничья с ПСВ (0:0) сделали мечты реальностью. "Ростов", впервые пробившийся в групповой этап Лиги чемпионов, выступил там более чем достойно.

Криштиану Роналду во время матча Реала с Ювентусом в финале Лиги чемпионов
© REUTERS / Carl Recine
Роналду пятый сезон подряд стал лучшим бомбардиром ЛЧ
К сожалению, разочаровал ЦСКА. Армейцы, попавшие в групповой этап напрямую, в первом туре в гостях сыграли вничью с леверкузенским "Байером" (2:2), однако после этой встречи потеряли из-за травмы Алана Дзагоева. После второй игры (домашнее поражение от лондонского "Тоттенхэма" со счетом 0:1) команда не могла рассчитывать уже и на Романа Еременко, дисквалифицированного за употребление кокаина. В итоге ни одной победы в группе ЦСКА так и не одержал, набрав всего три очка. Продлилась и грустная серия Игоря Акинфеева, пропустившего в 43-м матче Лиги чемпионов подряд.

"Лестер" не затерялся в Лиге чемпионов

Матч Реал - Ювентус в финале Лиги чемпионов, 3 июня 2017
© REUTERS / Phil Noble
"Реал" разгромил "Ювентус" и второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов
Групповой этап турнира в целом прошел без неожиданностей. Отметить стоит первое место в своем квартете английского "Лестера", после завоевания чемпионства не сумевшего в равной степени успешно выступать на двух фронтах. Команда долгое время находилась в зоне вылета в чемпионате Англии, в результате чего главный тренер Клаудио Раньери был уволен. В Лиге чемпионов же "Лестер" одержал четыре победы на групповом этапе, столько же матчей сыграв на ноль. Правда, в соперниках у "лис" были португальский "Порту", датский "Копенгаген" и бельгийский "Брюгге". Пожалуй, группа под литерой G была самой слабой в турнире.

Открытие Парка Кубка конфедераций 2017 в Казани. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ситуация с телеправами на показ Кубка конфедераций и ЧМ не прояснилась
Здорово выступил и французский "Монако", ставший первым в группе с ЦСКА, "Тоттенхэмом" и "Байером". У монегасков и соперники были куда солиднее, чем у "Лестера", и в национальном чемпионате клуб российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева боролся за чемпионство, которое в итоге и выиграл. Осадок от выступления "красно-белых" на групповом этапе оставил лишь их заключительный матч с "Байером" (0:3).

В целом состав участников 1/16 финала Лиги чемпионов оказался привычным. В плей-офф вышли лондонский "Арсенал" и французский ПСЖ, итальянский "Наполи" и португальская "Бенфика", испанская "Барселона" и английский "Манчестер Сити", дортмундская "Боруссия" и мадридский "Реал", туринский "Ювентус" и испанская "Севилья", а также вышеупомянутые "Атлетико", "Бавария", "Монако", Байер", "Лестер" и "Порту".

Шоу должно продолжаться

Работы по реконструкции Большой спортивной арены Лужники. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Собянин сообщил о завершении строительных работ в "Лужниках"
В плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов началось самое настоящее шоу. "Монако" и "Манчестер Сити" устроили настоящий триллер, завершившийся со счетом 3:5, 3:1 в пользу французов. Но даже эти игры по накалу превзошли матчи "ПСЖ" и "Барселоны". После домашней победы со счетом 4:0 французы умудрились проиграть в Испании 1:6 и вылететь из турнира. "Бавария" дважды уничтожила "Арсенал" (5:1, 5:1), "Ювентус" уверенно прошел "Порту", "Реал" предсказуемо оказался сильнее "Наполи", "Боруссия" выбила из турнира "Бенфику", а "Лестер" сломил сопротивление "Севильи".

Артём Дзюба. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций из-за травмы
В четвертьфиналах, изобиловавших судейскими ошибками, скандалами и яркими эпизодами, "Монако" одолел "Боруссию" (3:2, 3:1), а "Реал" в дополнительное время выбил из турнира "Баварию" (2:1, 1:2, 3:0-д.в.). "Ювентус", уничтожив "Барселону" дома (3:0), спокойно довел дело до общей победы в Испании (0:0). Ну а "Атлетико" в свойственной ему манере сломил сопротивление "Лестера" (1:0 1:1). Полуфиналы обещали стать еще более яркими, однако по-настоящему упорной борьбы в матчах за выход в финал не получилось. "Ювентус" на классе дважды обыграл "Монако", а "Реал" после домашней победы в дерби с "Атлетико" со счетом 3:0 мог позволить себе проиграть в ответной встрече (1:2).

Главным открытием турнира, безусловно, стал юный форвард "Монако" Килиан Мбаппе. 18-летний француз "молчал" весь групповой этап, а в шести матчах плей-офф забил шесть раз. Он забивал "Манчестер Сити" (дважды), "Боруссии" (трижды) и "Ювентусу" (один раз). Успехи вундеркинда не могли не привлечь внимание тренерского штаба сборной, и уже 25 марта Мбаппе дебютировал за национальную команду Франции.

Неудержимый Роналду

Гол с углового в матче Кубка Бразилии.2 июня 2016
Футболист забил гол прямым ударом с углового в матче Кубка Бразилии
Перед финалом шансы "Ювентуса" и "Реала" расценивались как примерно равные. Первый тайм встречи подтвердил это: соперники обменялись забитыми мячами, причем туринцы смотрелись даже чуть сильнее оппонентов. Однако после перерыва все изменилось. "Ювентус" будто встал, а "Реал", напротив, добавил в движении и агрессии, результатом чего стали три забитых мяча. Туринцы в концовке остались в меньшинстве после того, как Хуан Куадрадо был удален за вторую желтую карточку, ставшую следствием "театрального мастерства" Серхио Рамоса.

Болельщики сборной России. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Два из четырех голов "Реала" записал на свой счет Криштиану Роналду, благодаря дублю сумевший опередить в бомбардирской гонке турнира Лионеля Месси. Португалец вот уже пятый сезон подряд находится на верхней строчке списка голеадоров Лиги чемпионов, забив за это время 67 голов. Для "Реала" же победа в турнире стала 12-й в истории и второй подряд. Последним, кому удавалось защитить титул победителя, был итальянский "Милан", выигрывавший еще Кубок чемпионов в сезонах-1988-90 и 1989-90.

Тогда же — в 1990-м — Арриго Сакки стал последним тренером, которому удалось дважды подряд выиграть трофей. После переименования турнира и смены его формата ни один специалист не добивался подобного результата. 44-летний главный тренер "Реала" Зинедин Зидан стал первым, кто сделал это.

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