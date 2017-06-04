От дебюта "Ростова" до триумфа Зидана: "Реал" выиграл Лигу чемпионов

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Розыгрыш футбольной Лиги чемпионов сезона-2016/17 завершился убедительной победой мадридского "Реала" в финале над туринским "Ювентусом". Сезон ознаменовался дебютом в турнире российского "Ростова", бомбардирскими подвигами в плей-офф 18-летнего игрока "Монако" Килиана Мбаппе, второй подряд победой Зинедина Зидана в качестве тренера "Реала" и очередным титулом лучшего бомбардира турнира Криштиану Роналду.

Первый ростовский блин удался



Россию в завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов представляли старожил турнира московский ЦСКА и впервые в истории добившийся права участвовать в главном футбольном шоу Старого Света "Ростов". По пути в групповой этап ростовчане выбили бельгийский "Андерлехт" (2:2, 2:0) и голландский "Аякс" (1:1, 4:1). В соперники же по группе им достались прошлогодний финалист мадридский "Атлетико", вечный фаворит любого турнира мюнхенская "Бавария" и голландский ПСВ из Эйндховена.

После разгрома в Мюнхене (0:5) "Ростов" дома сыграл вничью с ПСВ (2:2), а потом проиграл оба спаренных матча "Атлетико" (0:1 и 1:2). Казалось, шансов на выход в Лигу Европы (изначально никто о выходе в плей-офф Лиги чемпионов не говорил) у команды Курбана Бердыева не было, однако домашняя победа над "Баварией" (3:2) и гостевая ничья с ПСВ (0:0) сделали мечты реальностью. "Ростов", впервые пробившийся в групповой этап Лиги чемпионов, выступил там более чем достойно.

"Лестер" не затерялся в Лиге чемпионов



К сожалению, разочаровал ЦСКА. Армейцы, попавшие в групповой этап напрямую, в первом туре в гостях сыграли вничью с леверкузенским "Байером" (2:2), однако после этой встречи потеряли из-за травмы Алана Дзагоева. После второй игры (домашнее поражение от лондонского "Тоттенхэма" со счетом 0:1) команда не могла рассчитывать уже и на Романа Еременко, дисквалифицированного за употребление кокаина. В итоге ни одной победы в группе ЦСКА так и не одержал, набрав всего три очка. Продлилась и грустная серия Игоря Акинфеева, пропустившего в 43-м матче Лиги чемпионов подряд.

Групповой этап турнира в целом прошел без неожиданностей. Отметить стоит первое место в своем квартете английского "Лестера", после завоевания чемпионства не сумевшего в равной степени успешно выступать на двух фронтах. Команда долгое время находилась в зоне вылета в чемпионате Англии, в результате чего главный тренер Клаудио Раньери был уволен. В Лиге чемпионов же "Лестер" одержал четыре победы на групповом этапе, столько же матчей сыграв на ноль. Правда, в соперниках у "лис" были португальский "Порту", датский "Копенгаген" и бельгийский "Брюгге". Пожалуй, группа под литерой G была самой слабой в турнире.

Здорово выступил и французский "Монако", ставший первым в группе с ЦСКА, "Тоттенхэмом" и "Байером". У монегасков и соперники были куда солиднее, чем у "Лестера", и в национальном чемпионате клуб российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева боролся за чемпионство, которое в итоге и выиграл. Осадок от выступления "красно-белых" на групповом этапе оставил лишь их заключительный матч с "Байером" (0:3).

В целом состав участников 1/16 финала Лиги чемпионов оказался привычным. В плей-офф вышли лондонский "Арсенал" и французский ПСЖ, итальянский "Наполи" и португальская "Бенфика", испанская "Барселона" и английский "Манчестер Сити", дортмундская "Боруссия" и мадридский "Реал", туринский "Ювентус" и испанская "Севилья", а также вышеупомянутые "Атлетико", "Бавария", "Монако", Байер", "Лестер" и "Порту".

Шоу должно продолжаться



В плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов началось самое настоящее шоу. "Монако" и "Манчестер Сити" устроили настоящий триллер, завершившийся со счетом 3:5, 3:1 в пользу французов. Но даже эти игры по накалу превзошли матчи "ПСЖ" и "Барселоны". После домашней победы со счетом 4:0 французы умудрились проиграть в Испании 1:6 и вылететь из турнира. "Бавария" дважды уничтожила "Арсенал" (5:1, 5:1), "Ювентус" уверенно прошел "Порту", "Реал" предсказуемо оказался сильнее "Наполи", "Боруссия" выбила из турнира "Бенфику", а "Лестер" сломил сопротивление "Севильи".

В четвертьфиналах, изобиловавших судейскими ошибками, скандалами и яркими эпизодами, "Монако" одолел "Боруссию" (3:2, 3:1), а "Реал" в дополнительное время выбил из турнира "Баварию" (2:1, 1:2, 3:0-д.в.). "Ювентус", уничтожив "Барселону" дома (3:0), спокойно довел дело до общей победы в Испании (0:0). Ну а "Атлетико" в свойственной ему манере сломил сопротивление "Лестера" (1:0 1:1). Полуфиналы обещали стать еще более яркими, однако по-настоящему упорной борьбы в матчах за выход в финал не получилось. "Ювентус" на классе дважды обыграл "Монако", а "Реал" после домашней победы в дерби с "Атлетико" со счетом 3:0 мог позволить себе проиграть в ответной встрече (1:2).

Главным открытием турнира, безусловно, стал юный форвард "Монако" Килиан Мбаппе. 18-летний француз "молчал" весь групповой этап, а в шести матчах плей-офф забил шесть раз. Он забивал "Манчестер Сити" (дважды), "Боруссии" (трижды) и "Ювентусу" (один раз). Успехи вундеркинда не могли не привлечь внимание тренерского штаба сборной, и уже 25 марта Мбаппе дебютировал за национальную команду Франции.

Неудержимый Роналду



Перед финалом шансы "Ювентуса" и "Реала" расценивались как примерно равные. Первый тайм встречи подтвердил это: соперники обменялись забитыми мячами, причем туринцы смотрелись даже чуть сильнее оппонентов. Однако после перерыва все изменилось. "Ювентус" будто встал, а "Реал", напротив, добавил в движении и агрессии, результатом чего стали три забитых мяча. Туринцы в концовке остались в меньшинстве после того, как Хуан Куадрадо был удален за вторую желтую карточку, ставшую следствием "театрального мастерства" Серхио Рамоса.

Два из четырех голов "Реала" записал на свой счет Криштиану Роналду, благодаря дублю сумевший опередить в бомбардирской гонке турнира Лионеля Месси. Португалец вот уже пятый сезон подряд находится на верхней строчке списка голеадоров Лиги чемпионов, забив за это время 67 голов. Для "Реала" же победа в турнире стала 12-й в истории и второй подряд. Последним, кому удавалось защитить титул победителя, был итальянский "Милан", выигрывавший еще Кубок чемпионов в сезонах-1988-90 и 1989-90.

Тогда же — в 1990-м — Арриго Сакки стал последним тренером, которому удалось дважды подряд выиграть трофей. После переименования турнира и смены его формата ни один специалист не добивался подобного результата. 44-летний главный тренер "Реала" Зинедин Зидан стал первым, кто сделал это.

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