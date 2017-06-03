Роналду пятый сезон подряд стал лучшим бомбардиром ЛЧ

Криштиану Роналду во время матча Реала с Ювентусом в финале Лиги чемпионов

Криштиану Роналду во время матча Реала с Ювентусом в финале Лиги чемпионов

МОСКВА, 3 июн — Р-Спорт. Футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду пятый сезон подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, превзойдя достижение Лионеля Месси из "Барселоны".

"Реал" в субботу в финале Лиги чемпионов в Кардиффе обыграл "Ювентус" со счетом 4:1. Роналду поразил ворота Джанлуиджи Буффона на 20-й минуте и стал первым футболистом, который забил гол в трех финалах Лиги чемпионов. На 64-й минуте Роналду оформил дубль.

Всего 32-летний португалец забил 12 мячей, став лучшим бомбардиром турнира пятый сезон подряд.

Прежний рекорд принадлежал Лионелю Месси, который единолично становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в сезонах-2008/09, 2009/10, 2010/11 и 2011/12.

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