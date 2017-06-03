Волейболистки сборной России обыграли венгерок и отобрались на ЧМ-2018

МОСКВА, 3 июн — Р-Спорт. Волейболистки сборной России нанесли поражение команде Венгрии в матче четвертого тура второго раунда европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018 и завоевали путевку в финальную стадию мундиаля.

Встреча группы А, прошедшая в субботу в Хорватии, завершилась победой сборной России со счетом 3-0 (25:11, 25:21, 25:7). Лучшей у россиянок стала Наталия Гончарова, набравшая 19 очков.

Ранее россиянки обыграли со счетом 3-0 команды Австрии и Грузии и со счетом 3-1 — сборную Греции. Россиянки лидируют в группе с 12 очками и стали уже недосягаемы для соперниц. Победители групп получают путевку в финальную стадию чемпионата мира, которая пройдет в Японии с 30 сентября по 21 октября 2018 года.

Заключительную игру отбора сборная России проведет 4 июня против команды Хорватии.

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