Большая московская регата стартовала на Гребном канале

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. На Гребном канале в Крылатском состоялась церемония открытия Международных соревнований по академической гребле "Большая московская регата". В заездах примут участие около 500 спортсменов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ганы, Грузии, Казахстана, Латвии, Македонии, Республики Молдова, Узбекистана, Эстонии и России. Сообщает сайт mos.ru.

"Это одни из старейших международных соревнований в нашей столице. Именно на московской регате заявляли о себе многие ставшие впоследствии знаменитыми отечественные и зарубежные мастера академической гребли", — поприветствовал участников и гостей соревнований от имени Министра спорта России Павла Колобкова его заместитель Сергей Косилов.

В пятницу прошли предварительные и отборочные заезды на дистанции 2000 метров, а в выходные, 3 и 4 июня, зрителей ждут полуфинальные и финальные заезды в классах женских и мужских одиночек, одиночек легкого веса, двоек распашных, двоек парных и четверок распашных, мужских двоек распашных легкого веса на дистанциях 2000 и 1000 метров. Кроме того, определятся победители и призеры среди женских и мужских двоек парных легкого веса, четверок парных и восьмерок с рулевым, а также мужских четверок распашных легкого веса. Дистанции — 2000 и 500 метров.

Вход на соревнования свободный.