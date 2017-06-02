Собянин сообщил о завершении строительных работ в "Лужниках"

МОСКВА, 2 июн — Р-Спорт. Строительные работы на московской арене "Лужники", где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, закончены, подписано разрешение на ввод объекта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что реконструкция стадиона почти завершена. Вместимость арены была увеличена до 81 тысячи зрителей. Также изменили угол наклона трибун, чтобы максимально приблизить их к игровому полю.

"Лужники" как стадион готовы, я поздравляю вас. Сегодня было подписано разрешение на ввод, то есть объект закончил строительство", — сказал Собянин в эфире телеканала "Москва 24".

Стадион олимпийского комплекса "Лужники" был открыт в 1956 году (общая площадь территории комплекса — 159 гектаров, стадиона с учетом трибун после реконструкции — 221 тысяча квадратных метров). Частично его реконструировали к Олимпиаде-80 и в первой половине 1990-х годов. Нынешняя комплексная реконструкция "Лужников" началась в первом квартале 2014 года и стала частью подготовки к проведению в России чемпионата мира-2018.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве (два стадиона – "Лужники" и арена "Спартака" в Тушино), Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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