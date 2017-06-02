Волонтеры прошли обучение для работы на Кубке конфедераций в Москве

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Свыше двух тысяч волонтеров Кубка конфедераций по футболу в Москве научились действовать в экстренных ситуациях и оказывать первую помощь, сообщается на официальном портале мэра столицы.

Также волонтеры изучили правила общения с гостями столицы, узнали, что делать при агрессивном поведении толпы и в случае угрозы жизни и здоровью, как оказать психологическую помощь, они посетили тренинги по повышению стрессоустойчивости и коммуникабельности.

Обучение проводили в том числе сотрудники спецслужб, которые научили волонтеров накладывать повязки и жгуты, фиксировать поврежденные части тела и эффективно проводить сердечно-легочную реанимацию.

Городские волонтеры будут встречать болельщиков и гостей столицы, сопровождать их на протяжении пути от аэропорта или вокзала до стадиона. Также они помогут в организации мероприятий в рамках Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года. На ЧМ-2018 планируется задействовать до пяти тысяч волонтеров.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.