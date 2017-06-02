Все гостиницы в Москве для участников Кубка конфедераций прошли проверку

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В Москве проверены все гостиницы, предназначенные для заселения представителей ФИФА, журналистов и команд участников футбольного Кубка конфедераций, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города.

"В настоящее время проверены все гостиницы, предназначенные для размещения представителей ФИФА, журналистов и команд участников Кубка конфедераций, устранение выявленных по результатам проверок нарушений федерального законодательства держится на контроле", — сообщили в департаменте в пятницу.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Ранее в преддверии Кубка конфедераций власти Москвы приступили к проверке гостиниц. Как сообщалось ранее, классификацию прошли 1020 столичных отелей. Категория "пять звезд" была присвоена 30 гостиницам, четырехзвездочными признаны 80 отелей, трехзвездочными — 209 гостиниц. Также в Москве 109 двухзвездочных и 41 однозвездочная гостиница. Категория "без звезд" присвоена 551 отелю. С 1 января этого года отели, которые не прошли классификацию, привлекаются к административной ответственности.