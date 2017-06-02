Подготовка Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 идет по графику, заявил Шанцев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Подготовка Нижнего Новгорода к чемпионату мира по футболу 2018 года идет по графику, сообщил РИА Новости губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Мы идем в графике. Главный спортивный объект – это "Стадион Нижний Новгород". В начале апреля текущего года мы завершили монтаж металлоконструкций покрытия над трибунами и фойе. На будущем футбольном поле закончен демонтаж вспомогательных элементов, которые поддерживали внутреннее кольцо каркаса покрытия до его установки в проектное положение. Завершено строительство трибун", — сказал Шанцев.

По его словам, строители уже приступили к предчистовой отделке, в ходе этих работ предстоит выполнить отделочные работы в более чем 2,1 тысячи помещений стадиона. Также продолжаются устройство наружных стен и перегородок, кровельные работы, установка витражей.

Шанцев рассказал и о готовности нового терминала международного аэропорта "Стригино". В апреле в новом терминале открылся международный сектор, международные рейсы переведены в новое здание. В терминале установлено 37 кабин паспортного контроля.

Продолжается работа над ключевым объектом инфраструктуры к ЧМ-2018, станцией метро "Стрелка". Сейчас строящаяся станция, которая будет располагаться в шаговой доступности от стадиона, готова на 65%, уточнил губернатор. Стоимость проекта составляет 10,4 миллиарда рублей. "Стрелку" планируется ввести в эксплуатацию весной 2018 года.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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