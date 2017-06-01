РУСАДА после реформ будет образцовым агентством, заявил Колобков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после окончания всех реформ будет одним из самых идеальных в мире, оно будет образцовым, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Специальная сессия "Спорт – пространство доверия" проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг.

"Мы сейчас услышаны, находим взаимопонимание у наших зарубежных коллег. Мы очень далеко и серьезно продвинулись с партнерами в МОК (Международном олимпийском комитете). Недавно состоялся наблюдательный совет РУСАДА. После окончания всех реформ наша организация будет одной из самых идеальных в мире, будет образцовой", — сказал Колобков на сессии в рамках форума.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Согласно дорожной карте WADA, РУСАДА при соблюдении всех требований может полностью восстановить свой статус в ноябре.

По итогам заседания совета учредителей WADA 18 мая в Монреале было объявлено, что РУСАДА для полного восстановления в правах необходимо выполнить четыре критерия, ключевой из которых — уход Исинбаевой с поста председателя наблюдательного совета РУСАДА. В среду прошло очередное заседание наблюдательного совета РУСАДА, на котором было объявлено об уходе Исинбаевой с этого поста.

Петербургский международный экономический форум проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>