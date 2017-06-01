Гроссмейстер Карякин посоветовал политикам заниматься шахматами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Гроссмейстер, член Общественной палаты РФ Сергей Карякин предложил политикам заняться шахматами, в частности для налаживания международных отношений в процессе игры.

"Я считаю, что шахматы, как и спорт в целом, очень полезны для отношений между государствами, для стран, для политиков… Хочется, чтобы все политики играли в шахматы и занимались спортом", — сказал Карякин на сессии "Спорт – пространство доверия" в рамках ПМЭФ-2017.

Карякин и Магнус Карлсен в ноябре встречались между собой в Нью-Йорке в борьбе за мировую шахматную корону. Оппоненты не сумели выявить победителя за 12 партий в классические шахматы, завершив противостояние вничью — 6:6. Был сыгран тай-брейк в быстрые шахматы из четырех партий, где норвежец оказался сильнее — 3:1.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.