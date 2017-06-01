Отсутствие россиян сделает Олимпиаду бессмысленной, считает глава ОКР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что в случае отсутствия российских спортсменов на Играх в Пхенчхане спортивные соревнования на Олимпиаде-2018 будут лишены смысла.

После серии допинговых скандалов часть российских спортсменов не смогла выступить на Играх-2016.

"Если предположить что (на Олимпийских играх в Пхенчхане) не выступит сборная России, то мир не увидит хоккейный турнир, не увидит (Евгении) Медведевой (фигуристки), которая кумир десятков миллионов людей во всем мире. Это лишит смысла спортивное соревнование", — сказал Жуков на специальной сессии "Спорт – пространство доверия", которая проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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