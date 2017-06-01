Жуков уверен, что политические мотивы в спорте вредят олимпийскому движению

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Политические мотивы в спорте могут привести к новому расколу в олимпийском движении, сказал глава Российского олимпийского комитета Александр Жуков.

"Находятся какие-то политические силы в разных странах, которые ищут политические мотивы, по которым призывают либо не проводить Олимпийские игры в этой стране, либо отстранить какие-то страны, либо призывают к бойкотам", — сказал Жуков во время выступления на Петербургском форуме.

Он отметил, что бойкот олимпиады в Москве в 1980 году и последующих ответных бойкот Олимпийских игр в 1984 году привел олимпийское движение на грань разрушения.

"Это может привести к новому расколу в олимпийском движении, этого ни в коем случае нельзя допускать… я очень рад, что Международный олимпийский комитет не допускает такого рода непродуманных решений", — сказал Жуков.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.