Кирьяков покинул пост главного тренера тульского "Арсенала"

МОСКВА, 31 мая – Р-Спорт. Сергей Кирьяков покинул пост главного тренера тульского футбольного клуба "Арсенал" в связи с окончанием контракта, сообщается на официальном сайте клуба.

Кирьяков возглавил туляков 6 октября 2016 года.

"Арсенал" по итогам прошедшего сезона занял 14-е место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги, а в стыковых матчах в борьбе с красноярским "Енисеем" сохранил право выступать в элитном дивизионе чемпионата России.

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