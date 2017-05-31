В РУСАДА рассказали, когда смогут получить право тестирования

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) рассчитывает получить право проведения и планирования тестирования в России, как только Всемирное антидопинговое агентство (WADA) одобрит кодекс об этике и изменение устава, сообщил агентству "Р-Спорт" член наблюдательного совета РУСАДА, глава отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.

По итогам заседания совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) 18 мая в Монреале было объявлено, что РУСАДА для полного восстановления в правах необходимо выполнить четыре критерия, ключевым из которых является уход Исинбаевой с поста председателя наблюдательного совета РУСАДА до 31 мая. В среду было объявлено, что Исинбаева покинула этот пост, в устав организации были внесены изменения, которые еще должны быть одобрены общим собранием членов РУСАДА и зарегистрированы министерством юстиции.

"Был принят кодекс об этике, предотвращении конфликта интересов и коррупции. Очень комплексный документ, который мы отправим на рассмотрение в комитет по соответствию WADA. Если от него будет получено одобрение изменений устава и соответственно кодекса от комитета по соответствию, то мы рассчитываем получить право на проведение тестирования и планирования тестирования в России", — сказал Хрычиков корреспонденту агентства.

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