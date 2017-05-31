Луческу назвал большой ошибкой свой приход в "Зенит"

МОСКВА, 31 мая — РИА Нововсти. Румынский наставник Мирча Луческу,который был уволен с поста главного тренера футбольного клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга, назвал свой приход в петербургский коллектив большой ошибкой, сообщает Р-Спорт.

Луческу, который до этого возглавлял донецкий "Шахтер", был назначен тренером "Зенита" летом в 2016 года, сменив на этом посту португальца Андре Виллаш-Боаша. Контракт специалиста был подписан по схеме "2+1", однако 28 мая руководство клуба приняло решение расстаться с Луческу и досрочно расторгло контракт.

"Было большой ошибкой прийти сюда (в "Зенит")", – прокомментировал свое увольнение Луческу, слова которого приводит gsp.ro.

Под руководством румынского тренера "Зениту" удалось завоевать Суперкубок России. В чемпионате клуб из Петербурга занял третье место, не попав в Лигу Чемпионов на следующий сезон. В Лиге Европы-2016/2017 подопечные Луческу завершили свое выступление на стадии 1/16 финала, уступив бельгийскому "Андерлехту", а в Кубке России "Анжи" выбил "Зенит" на стадии 1/8 финала.

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