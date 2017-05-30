Руденя: около 41 млн руб направят на новые спортсооружения в Верхневолжье

МОСКВА, 30 мая- РИА Новости. Порядка 41 миллиона рублей направили власти Тверской области из регионального бюджета на создание новых спортивных сооружений в 21 муниципальном образовании, что почти в два раза больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости губернатор области Игорь Руденя.

Субсидии муниципальным образованиям на эти цели были распределены на заседании правительства Тверской области, которое прошло во вторник.

"Важно, чтобы в каждом сельском поселении, а тем более в районных центрах работали спортивные секции, проходили соревнования. Задача муниципалитетов — обеспечить максимальное использование и сохранность спортивных сооружений. Показателем эффективности этой работы должно стать активное приобщение жителей, в первую очередь молодёжи, к здоровому образу жизни", — сказал Руденя.

Губернатор добавил, что в 13 муниципальных образованиях будет установлено по универсальной спортивной площадке с искусственным покрытием для занятий детей и подростков. Для установки мини-полей обустроят ограждения, их гарантийный срок использования — 15 лет. Обязательным условием станет устройство освещения за счет средств муниципальных образований.

"Сейчас согласовываются места установки площадок. Все объекты должны быть построены и введены в эксплуатацию до 1 сентября текущего года. Кроме того, в регионе будут установлены 27 комплектов уличных тренажеров. Также выделены средства на оборудование трибун стадиона "Салют" в Вышнем Волочке на 1,5 тысяч мест", — подчеркнул губернатор.

Эксперты в области спорта и местные главы отметили высокую значимость реализации этого проекта для подрастающего поколения.

"Население воспринимает появление площадок с воодушевлением. Такие объекты делают территорию привлекательной, а занятия спортом — престижными для всех возрастных групп", — цитирует пресс-служба правительства области главу администрации Каблуковского сельского поселения Дмитрия Керданова.

В свою очередь губернатор Тверской области поручил главам муниципальных образований взять на контроль целевое использование этих спортивных объектов и обеспечить их максимальную доступность для жителей.

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