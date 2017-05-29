СМИ: Тайгера Вудса арестовали за вождение в нетрезвом виде

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Американский гольфист Тайгер Вудс арестован за вождение в нетрезвом виде, передает телеканал BBC.

Легендарного спортсмена задержали в городе Джупитер, штат Флорида, около трех часов ночи по местному времени. Сообщается, что Вудс провел в полицейском участке более семи часов. На него составлен протокол об управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии.

В 2015 году американский гольфист заявил, что недоволен своей формой и готов уйти из большого спорта. Последний раз он выходил на корт в августе 2015. За последние несколько лет Вудс перенес три операции на позвоночнике. Врачи советовали ему воздержаться от тренировок.