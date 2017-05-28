ФК "Арсенал" сохранил место в российской премьер-лиге

МОСКВА, 28 мая — Р-Спорт. Футболисты тульского "Арсенала", занявшие по итогам минувшего сезона 14-е место в чемпионате России, обыграли "Енисей" из Красноярска (3-е место в первенстве ФНЛ) в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ.

Ответный матч, прошедший в воскресенье в Туле, завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Игорь Шевченко, отличившийся на 29-й минуте. В первой встрече в Красноярске победу со счетом 2:1 праздновал "Енисей". "Арсенал" вышел победителем серии за счет гола на чужом поле и в следующем сезоне вновь выступит в РФПЛ, а "Енисей" опять сыграет в ФНЛ.

Ранее в воскресенье завершилась другая серия стыковых матчей. По ее итогам "СКА-Хабаровск" из ФНЛ обыграл "Оренбург". Хабаровчане в сезоне-2017/18 будут выступать в РФПЛ, а "Оренбург" — в ФНЛ.

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