Российская четверка выиграла бронзу на ЧЕ по академической гребле

МОСКВА, 28 мая — Р-Спорт. Российская распашная четверка без рулевого выиграла бронзу чемпионата Европы по академической гребле, который проходит в Рачице (Чехия).

В составе российской команды выступали Александр Страдаев, Даниил Андриенко, Семен Яганов и Григорий Щулепов, финишировавшие в воскресном финале с результатом 5 минут 56,860 секунды. Первыми стали гребцы из Италии (5.54,520), серебро у представителей Румынии (5.56,070).

Ранее в воскресенье на турнире в Чехии россияне Никита Болозин и Алексей Кияшко завоевали серебро в соревнованиях распашных двоек легкого класса.

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