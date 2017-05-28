Чудинов проиграл британцу Гроувзу в бою за титул чемпиона WBA (Super)

МОСКВА, 28 мая — Р-Спорт. Российский боксер Федор Чудинов проиграл британцу Джорджу Гроувзу в бою за титул чемпиона WBA (Super) во втором среднем весе.

Чудинов в мае 2015 года победил немца Феликса Штурма, завоевав вакантный титул чемпиона WBA, а в феврале 2016-го немец взял реванш. Позднее стало известно, что допинг-проба Штурма показала наличие запрещенного препарата станозолола. Согласно резолюции WBA, ассоциация приняла отказ Штурма от титула, а Чудинов стал претендентом на бой за вакантный пояс WBA Super.

Бой Чудинова с Гроувзом, прошедший в субботу в английском Шеффилде, завершился досрочно в 6-м раунде по решению судьи.

Теперь в активе 29-летнего Чудинова 14 побед на профессиональном ринге при двух поражениях. У 29-летнего Гроувза 26 побед и три поражения.

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